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Kocaeli'de park halindeki panelvan yandı

08.10.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de park halindeki panelvan yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Gebze Küçük Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen ve 4 gündür park halinde olan gıda firmasına ait 41 L 6587 plakalı panelvan henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

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