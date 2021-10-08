Kocaeli'de park halindeki panelvan yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.
Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Gebze Küçük Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen ve 4 gündür park halinde olan gıda firmasına ait 41 L 6587 plakalı panelvan henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
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