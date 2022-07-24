Kocaeli'de patlamamış el bombası bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı kıyısında patlamamış el bombası bulundu.

Yakacık Mahallesi Çataldere mevkisinde baraj kıyısında oltayla balık tutan bir kişi, pimi çekilmemiş el bombası görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile polis patlayıcı madde imha uzmanı gönderildi.

İncelemelerin ardından bomba olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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