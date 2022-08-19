Kocaeli'de PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Darıca ilçesindeki operasyonda PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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