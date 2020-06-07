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Kocaeli’de plajlar korona virüs önlemleri ile açılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’de plajlar, korona virüs nedeni ile alınan önlemlerle vatandaşlarla hizmet verecek.Korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan sahiller, alınan kararla tekrar vatandaşların faaliyetlerine açıldı.

Kocaeli’de plajlar, korona virüs nedeni ile alınan önlemlerle vatandaşlarla hizmet verecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan sahiller, alınan kararla tekrar vatandaşların faaliyetlerine açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yeni normalleşme sürecinde açılacak olan 6’sı mavi bayraklı toplam 24 plajda çeşitli önlemler aldı. Kocaeli’de 2020 yılı yüzme sezonunda İzmit Körfezi’nde bulunan Darıca-Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı Plajı, Karamürsel-Ereğli Güzel Kıyı Plajı ve Gölcük-Halıdere Plajı olmak üzere 3 adet daha plaj yüzme alanı olarak belirlendi. Böylelikle İzmit Körfezi’nde 13 adet, Karadeniz sahilinde 11 adet olmak üzere toplam 24 adet plaj yüzme alanı olarak belirlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında, yeni normalleşme sürecinde plajlarda alınması gereken tedbirlerle ilgili bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda 2020 yaz döneminde plajlardaki önlemlerin ve çalışmaların Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen tavsiyelere uygun olarak plajlarda alınacak önlemler kararlaştırıldı.
Toplantında alınan kararlara göre plaj ve yüzme alanlarında korona virüs ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afiş ve broşürlerin görünür yerlere yerleştirilmesine karar verildi. Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olması, şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaması, silinebilir minderler kullanılması, plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekare de 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek ve aynı aileden olan vatandaşlar bir arada durabilecek.
Plaj girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanılacak, duş ve tuvaletler sık aralıklarla dezenfekte edilerek temizlenecek. Duş, kabin, tuvalet ve benzer, alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanacak. Canlandırma ve ilk yardım gibi korona virüs açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışacak. Canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka özel maske, eldiven ve yüz koruyucu kullanacak. Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek. Şezlong ve şemsiye kiralama ücretlerinin nakit olarak değil de tercihen temassız yöntemle alınması sağlanacak. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanıp, temizlik sonrasında maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atacak ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak.

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