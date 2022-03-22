Kocaeli'de plakası kalemle boyanarak değiştirilen minibüsteki 3 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüsün plakasının, kalemle boyanarak değiştirildiği tespit edildi.

Polisin Kuruçeşme Yeni Mahalle D-100 kara yolu İstanbul yönünde şüphe üzerine durdurduğu 34 EVZ 647 plakalı minibüsün plakasının, tükenmez kalem kullanılarak 34 EVZ 847 olarak değiştirildiği belirlendi.

Sürücü belgesinin de sahte olduğunu belirleyen ekipler, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen sürücü ile yanında bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Minibüste arama yapan polis, aracın arka kısmındaki varillerde toz madde bulması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, ne olduğunun belirlenmesi için laboratuvara göndermek üzere toz maddeye el koydu.

