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Kocaeli'de polisler yangından zarar gören ağaçlık alanda fidan dikti

11.11.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de polisler yangından zarar gören ağaçlık alanda fidan dikti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce çıkan yangında zarar gören ağaçlık alanda, polisler tarafından 700 fidan dikildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde dikkatsizlik sonucu çıkan yangın nedeniyle zarar gören 20 dönüm ağaçlık alanda, Polis Hatıra Ormanı oluşturuldu.

"Bu gayret söndürdü, bu birliktelik yeşertecek" sloganıyla yapılan etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun katılımıyla 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Körfez ilçesinde 29 Temmuz'da temizlik yapan bir kişinin dikkatsizliği nedeniyle ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Özel harekat polislerinin desteğiyle söndürülen yangın sonucu 20 dönüm alan zarar görmüştü.

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