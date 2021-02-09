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Kocaeli'de polisten kaçarken duvardan düşen kişinin ayağı kırıldı

09.02.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de polisten kaçarken duvardan düşen kişinin ayağı kırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde polisten kaçarken yaklaşık 2 metrelik duvardan düşen kişinin ayağı kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak'ta S.E, evinin önünde polis ekiplerini görünce henüz belirlenemeyen nedenle kaçmaya başladı.

Bu sırada yaklaşık 2 metrelik duvardan düşen S.E'nin sağ ayağı kırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.E, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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