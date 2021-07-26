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Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı

26.07.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, iş çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki lastik fabrikasında vardiya çıkışı Oğuzhan E'ye ATV araçla yaklaşan şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı.

Bacağına saçma isabet eden Oğuzhan E, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla S.T'yi gözaltına aldı.

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