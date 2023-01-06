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Kocaeli'de rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

06.01.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otobüse bindikten sonra rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştiren şoför hastaneye ulaştırdı.

İzmit-Suadiye arasında çalışan özel halk otobüsüne binen 48 yaşındaki Muammer Topçu, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden şoför, güzergahından çıkarak Topçu'yu kısa sürede Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

Otobüs şoförü İsmail Gültekin (52), yaptığı açıklamada, saat 06.30 sıralarında otobüse binen Muammer Topçu'nun rahatsızlandığını belirtti.

Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığını aktararak, "Ne yapmam gerektiğini söyledi. Ben de hemen yolculardan rica ettim. Allah razı olsun hepsinden, rahatsızlanan arkadaşımızı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yetiştirmem konusunda destek oldular. Acile getirdim ve ilk müdahalesi yapıldı. Tansiyonu yükselmiş, tekrardan geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcunun rahatsızlanması ve müdahale edilmesi yer alıyor.

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