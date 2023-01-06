Kocaeli'de rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

İzmit-Suadiye arasında çalışan özel halk otobüsüne binen 48 yaşındaki Muammer Topçu, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden şoför, güzergahından çıkarak Topçu'yu kısa sürede Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

Otobüs şoförü İsmail Gültekin (52), yaptığı açıklamada, saat 06.30 sıralarında otobüse binen Muammer Topçu'nun rahatsızlandığını belirtti.

Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığını aktararak, "Ne yapmam gerektiğini söyledi. Ben de hemen yolculardan rica ettim. Allah razı olsun hepsinden, rahatsızlanan arkadaşımızı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yetiştirmem konusunda destek oldular. Acile getirdim ve ilk müdahalesi yapıldı. Tansiyonu yükselmiş, tekrardan geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcunun rahatsızlanması ve müdahale edilmesi yer alıyor.

