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Kocaeli'de rayların kenarındaki kaplumbağanın yardımına tramvayı durduran vatman koştu

13.06.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de rayların kenarındaki kaplumbağanın yardımına tramvayı durduran vatman koştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran kaplumbağayı güvenlik şeridinin dışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Vatmanı Serhat Topal, SekaPark mevkisinde rayların kenarında bir kaplumbağanın ilerlediğini fark etti.

Bunun üzerine tramvayı durduran Topal, kaplumbağayı alarak güvenlik şeridinin dışına bıraktı.

Sosyal medya hesabından Topal'a teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cana can katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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