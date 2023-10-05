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Kocaeli’de reaksiyona giren kimyasal madde patladı, binalar boşaltıldı

05.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Kocali’nin Körfez ilçesindeki boş bir dükkanda alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen patlama mahalleliyi sokağa döktü.

Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimali dolayısıyla çevredeki binalar tahliye edilirken, yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.

Olay, Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak’ta bulunan boş bir dükkanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırılırken gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Sesi duyan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, kimyasal olaylara müdahale aracı, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Dükkanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Koruyucu kıyafetlerini giyen itfaiye ekipleri dükkanın içine girerek, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etti. Bertaraf edilen ürünlerin İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ’ye (İZAYDAŞ) götürüleceği bildirildi.
Bağdat Caddesi bir süre araç ve yaya girişlerine kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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