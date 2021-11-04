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Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

04.11.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmanyılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi trafo meydan mevkisinde Turan U'ya ait kebap salonunda yangın çıktı.

Alevleri söndürmek için yangın tüpleri ile müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen işyeri sahibi Turan U. ve çalışanı Fatma G, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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