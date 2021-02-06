YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

06.02.2021 01:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağlık personelini taşıyan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Topçular yan yoldan D-100 kara yoluna girmek için manevra yapan Mehmet Keleş'in kullandığı 06 BOZ 235 plakalı sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki hemşire Emine Balcı Zeybek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yan yolun İstanbul istikametindeki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Semanur Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Hande Eczanesi
Korfez
Hayal Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Aşıroğlu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Kocaeli'de bir iş yerindeki 13 kişiye maske ve mesafe kuralını ihlalden ceza verildi

Kocaeli'de bir iş yerindeki 13 kişiye maske ve mesafe kuralını ihlalden ceza verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 291 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 291 kişiye para cezası verildi

Körfez’de eş zamanlı çalışma

Körfez’de eş zamanlı çalışma

Başiskele’nin nüfusu 108 bin 185’e ulaştı

Başiskele’nin nüfusu 108 bin 185’e ulaştı

Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Darıca’da hastane otoparkı sıkınsına çözüm için çalışma başladı

Darıca’da hastane otoparkı sıkınsına çözüm için çalışma başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.