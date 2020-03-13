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Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalardan sahte "Borcu yoktur" belgesiyle 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. ve S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kredi

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