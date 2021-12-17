Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan M.K. (49) önceki gün alkol zehirlenmesi şüphesiyle Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz