YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kocaeli'de sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

26.05.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

345 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde sahte para bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 345 adet 50 liralık sahte banknot ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
17:00
Akşam
20:27
Yatsı
22:10
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.