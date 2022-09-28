YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

28.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte parayla 7 keçi satın alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambarcı Mahallesi'nde yaşayan bir besiciden 7 keçinin sahte 11 bin lirayla satın alınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, şüpheli İ.G. ve C.Ö. evlerinde gözaltına alındı.

Ormanlık alanda bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Preveze Deniz Zaferi'ni su altında Türk bayrağı açarak kutladılarPreveze Deniz Zaferi'ni su altında Türk bayrağı açarak kutladılar
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:
Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildiBağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit sahte para

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.