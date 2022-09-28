Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte parayla 7 keçi satın alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambarcı Mahallesi'nde yaşayan bir besiciden 7 keçinin sahte 11 bin lirayla satın alınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, şüpheli İ.G. ve C.Ö. evlerinde gözaltına alındı.

Ormanlık alanda bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.



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