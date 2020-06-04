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Kocaeli’de salgın sürecinde 10 milyon metrekare alan dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 10 milyon metrekare alan ve 22 bin 586 araç dezenfekte etti.Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararı aldığı 11 Mart tarihinden bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgınına karşı mücadele veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 10 milyon metrekare alan ve 22 bin 586 araç dezenfekte etti.
Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararı aldığı 11 Mart tarihinden bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgınına karşı mücadele veriyor. Salgını önleme adına büyük çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte uygulamaları ile virüsün yayılmaması, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte uygulamaları 12 ilçede gece gündüz sürdürüldü. Ekipler, koordinasyonlu bir şekilde ilçe belediye ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdü. Kocaeli genelinde kamusal alanlar, parklar, duraklar, eczaneler, personel taşıyan servis araçları ve toplu taşıma araçları her gün aralıksız şekilde dezenfekte edildi.
Düzenli bir şekilde yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ekipler 6 bin 214 servis aracı, 4 bin 592 halk otobüsü, 2 bin 588 ticari taksi ve 7 bin 100 emniyet aracını dezenfekte etti. Bunun yanı sıra eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları 9 bin 600 kez düzenli olarak dezenfekte edildi. İl genelinde yapılan dezenfeksiyon mücadelesinde Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün kullanılarak Kocaeli genelinde 10 milyon metre kare alan dezenfekte edildi.

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İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Karamursel
Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Uslu Eczanesi
Darica
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