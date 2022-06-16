Kocaeli'de şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 4 Haziran'da ilçedeki TCDD'ye ait şantiyeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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