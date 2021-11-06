YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Kocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

06.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Kocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilciliği tarafından Körfez ilçesindeki şehitlikte basın açıklaması yapıldı.

Şehit aileleri adına açıklamayı okuyan İl Temsilcisi Şaban Arlı, 5 Kasım'da terör örgütü PKK tarafından 1997 şehit edilen İsa Gümren'in kardeşi Tahir Gürmen'in Bingöl'de İYİ Partili vekillere tepki gösterdiğini belirterek, "Bu tepki neticesinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü, şehit aileler ve gazilerine yapılmış gibi addediyor, esefle kınıyoruz." dedi.

Bu durumun şehitlerin ruhunu incittiğini dile getiren Arlı, şunları kaydetti:

"Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde teröre destek verenlerle iş birliği içerisinde olan, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliğine, alçaklığına ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri göreceklerdir."

- Sanal ortamda şehit mezarının üzerine yazı yazılması

Arlı, Siirt'in Pervari ilçesinde mayın patlaması sonucu 2015'te şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası olduğunu belirterek, "Sosyal medyada oğlumun mezarının üzerine hain terör örgütü PKK'nın isminin yazıldığını gördük. Hemen emniyetle temasa geçtim. Emniyetten yapılan bilgilendirmede, bunun fiili bir olay olmadığı ancak sanal alemde yapılmış olabileceğiyle ilgili açıklama geldi. Bu faaliyet sanal da olsa bunu nefretle kınıyoruz, yapanlardan, yaptıranlardan yüce adaletimizce acilen hesap sorulmasını bekliyoruz. Bir an önce bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından yakınları tarafından şehitler için dua okundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendiKocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:31
Öğle
12:49
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Nazar Eczanesi
Golcuk
Gamze Eczanesi
Golcuk
Kayra Eczanesi
Golcuk
Deva Eczanesi
Izmit1
Korhan Eczanesi
Izmit2
Sevıl Eczanesi
Izmit3
Çınar Eczanesi
Izmit4
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.