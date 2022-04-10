YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

10.04.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının üniformasının ağırlığını taşıdığını, yurt içinde ve ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesinde fedakarca görev yaptığını, Türk polisinin bütün kahramanlıklarına ve fedakarlıklarına şahit olduğunu söyledi.

Büyük milletlerin en önemli özelliğinin vefası olduğunu ifade eden Yavuz, "Şairin de dediği gibi eğer vatan için canını feda etmeye hazır milyonlar yoksa ne o millet ne de o devlet ayakta kalamaz. Bizi diğer milletlerden ayrı kalan en önemli husus kutsal değerlerimiz için vatanımız, milletimiz ve dinimiz için şehadete gül bahçesine girercesine koşmaktır. Çünkü ecdat her zaman yatağında ölmeyi değil, Allah yolunda ölmeyi, öldürmeyi tercih etmiş ve şehadeti arzulamış ve dua etmiştir." ifadesini kullandı.

Yavuz, köklü bir medeniyetin evlatlarını yolundan döndürmenin, hak, hukuk ve adalet yolundan caydırmanın mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi bu ülkenin yeni baştan küresel bir güç olabilecek şekilde organize edilmesi için var gücüyle çalışacak, mücadele edecek ve tarihten getirdiği değerlerini, inançlarını ve kültürünü koruyacak ama bunu günün ve yarının ifadesiyle anlamlandıracak ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edecektir."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da teşkilatlarının şehitlerin emaneti olan ay yıldızlı bayrağı ilelebet dalgalandırma azim ve kararlılığında olduğunu söyledi.

Türk polisinin vatandaşların huzur ve güvenliği, milletin devletiyle bölünmez bütünlüğü noktasında kendisini ilgilendiren her alanda gece gündüz demeden görev yaptığını ifade eden Tipioğlu, "Bu uğurda gerektiğinde kanını dökmeye, canını vermeye de hazırdır. Şehitliklerimizdeki al bayraklarımız vatan, millet ve mukaddesat sevgimizin birer nişanesidir. Türk polisi vatan ve millet sevdalısıdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Polis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyorPolis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyor
Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlamaAmasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli iftar

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:07
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:04
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.