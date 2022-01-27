Kocaeli'de şehit mezarlarına yönelik terör propagandası yapan sanık hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit mezarlarına yönelik terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ferhat Ş. (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Celsede Şehit Halil İbrahim Arslan'ın ağabeyi Yusuf Arslan, tanık K.D. ve sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen şehidin ağabeyi Arslan, konuyu sosyal medyadan ve çevresinden öğrendiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Şehit ağabeyinin konuşması sırasında küfreden sanığa, mahkeme başkanı müdahale etti.

Tanık K.D. ise sabah saatlerinde temizlik için geldiğinde şehit mezarlıklarında bazı yazılar gördüğünü ifade ederek, yazıların fotoğrafını çektiğini, sonrasında bunları şehit ailelerinin görüp üzülmemesi için sildiğini bildirdi.

Mezarlarda F ve Ş harflerinin de bulunduğunu aktaran K.D, daha sonra bunun sanığın ad ve soyadının baş harfleri olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinden olup olmadığının tespitine, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Mart'a erteledi.

- Olay

6 Kasım 2021'de Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ferhat Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

