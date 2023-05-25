YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası

25.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 3 yıl 9 ay hapis ile 14 bin 250 lira para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen celse tahliye edilen sanık Ferhat Ş'nin (20) avukatı katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya eklendiği ve sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair oy çokluğuyla karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanık avukatı, kararın karşıt oyla çıktığını, bu nedenle yapılan tespiti kabul etmediklerini dile getirdi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kişinin hatırasına hakaret", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığa, "kişinin hatırasına hakaret", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından da toplam 14 bin 250 lira para cezası verdi.

OLAY

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara 6 Kasım 2021'de, terör örgütü "PKK" ibaresi yazdığı fotoğrafları ve küfür içeren paylaşımları sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ferhat Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladıİzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı
Bolu’da ilk kez görüntülendiBolu’da ilk kez görüntülendi
5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı
Anahtar Kelimeler:
hapis

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:26
Yatsı
22:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Hacettepe eczanesi
Golcuk
Özer eczanesi
Izmit
Zuhal eczanesi
Gebze
Karamürsel eczanesi
Karamursel
Park eczanesi
Golcuk
Esin eczanesi
Izmit
Gamze eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.