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Kocaeli'de "siber dolandırıcılık" operasyonunda 29 kişi yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de "siber dolandırıcılık" operasyonunda 29 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda internet üzerinden sahte siteler kurup "oltalama" yöntemiyle vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alan kişiler tespit edildi.

Harekete geçen ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira ile piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

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