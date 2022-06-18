Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 8 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 320 tabanca fişeği, pompalı tüfek, çift kırma tüfek, uyuşturucu madde ve hassas tartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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