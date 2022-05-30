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Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti

30.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar

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