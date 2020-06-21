Kocaeli'de silahla vurulan kadın yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahla vurulan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde M.D. ile akrabası olduğu belirtilen G.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.D'nin silahla ateş etmesi sonucu kadın ayağından hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.D, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

