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Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren yapılan denetimlerde kısıtlamaları sokağa çıkma yasağını ihlal eden 78 kişinin de aralarında olduğu 325 kişiye para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye’de dün gece saat 21.00’den itibaren başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ihlallerin yaşanmaması adına Kocaeli’de denetimler sıklaştırıldı.

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren yapılan denetimlerde kısıtlamaları sokağa çıkma yasağını ihlal eden 78 kişinin de aralarında olduğu 325 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye’de dün gece saat 21.00’den itibaren başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ihlallerin yaşanmaması adına Kocaeli’de denetimler sıklaştırıldı. Polis ekiplerince kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren yapılan denetimlerde bin 359 iş yeri denetlenirken, 18 bin 605 şahıs da sorgulandı. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 78 kişinin de aralarında olduğu 325 kişi ile kurallara aykırı davranan 6 iş yerine para cezası kesildi.
İzmit’in giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında ise araçlar denetlendi. Seyir halindeki araçlarda sokağa çıkmak için izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, izni olan araçların geçişlerine izin verdi. Kontrol noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Denetimlerde ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranması olan 48 kişi yakalandı.

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