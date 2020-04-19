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Kocaeli’de sokağa çıkmayan kadınlar evde spor yapıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de korona virüs nedeni ile sokağa çıkmayan kadınlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan egzersiz programları ile evinde spor yapıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadelesinin yanı sıra, ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesiyle evinde kalan kadınlara spor yaptırıyor.

Kocaeli’de sokağa çıkmayan kadınlar evde spor yapıyor

Kocaeli’de korona virüs nedeni ile sokağa çıkmayan kadınlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan egzersiz programları ile evinde spor yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadelesinin yanı sıra, ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesiyle evinde kalan kadınlara spor yaptırıyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan egzersiz canlı yayınlarıyla kadınlar spora devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16.00’da “Anne Şehir” sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla kadınlar evde spor yapıyor.
Isınma hareketleriyle başlayan egzersizler, planlanan program yaklaşık 45 dakika sürüyor. Canlı yayınlar sırasında ortopedik rahatsızlığı olanlar için sık sık uyarılar yapılıyor ve egzersizin alternatifi gösteriliyor. Kalp rahatsızlığı riskini azaltan egzersizlerle kadınların daha zinde ve mutlu hissetmesi sağlanıyor ve salgın günlerinde stresi azaltıyor. Evde yapılan egzersizler, ekipmana ihtiyaç duyulmadan yapılabiliyor.

Kocaeli’de sokağa çıkmayan kadınlar evde spor yapıyor

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