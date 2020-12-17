YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de sokak hayvanları için 125 ton mama alındı

Kocaeli’de sokak hayvanları için 125 ton mama alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanlarının aç kalmaması için 125 ton mama alımı yaptı.Sokak hayvanları için projelere önem veren, onların aşı ve tedavileri için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir adım daha attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanlarının aç kalmaması için 125 ton mama alımı yaptı.
Sokak hayvanları için projelere önem veren, onların aşı ve tedavileri için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir adım daha attı. Pandemi süresinde yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için 81 ton mama dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanları için kullanılmak üzere yetişkin kedi ve köpek kuru maması, yavru köpek maması, yetişkin kedi konserve maması, yavru kedi ve köpek süt tozu alımı için ihale yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 7 firma katıldı.
Yapılan ihaleyle sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 50 ton yetişkin köpek maması, 40 ton yetişkin kedi maması, 30 ton yavru köpek maması, 5 ton yetişkin kedi konserve maması, 50 kg yavru köpek için süt tozu ve 50 kg yavru kedi için süt tozu alındı. İhaleyi kazanan firma mamaları 20 gün içerisinde Büyükşehir’in Kandıra yolu üzerindeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:01
İkindi
15:21
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Anıl Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Nesrin Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.