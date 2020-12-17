Kocaeli’de sokak hayvanları için 125 ton mama alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanlarının aç kalmaması için 125 ton mama alımı yaptı.

Sokak hayvanları için projelere önem veren, onların aşı ve tedavileri için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir adım daha attı. Pandemi süresinde yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için 81 ton mama dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanları için kullanılmak üzere yetişkin kedi ve köpek kuru maması, yavru köpek maması, yetişkin kedi konserve maması, yavru kedi ve köpek süt tozu alımı için ihale yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 7 firma katıldı.

Yapılan ihaleyle sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 50 ton yetişkin köpek maması, 40 ton yetişkin kedi maması, 30 ton yavru köpek maması, 5 ton yetişkin kedi konserve maması, 50 kg yavru köpek için süt tozu ve 50 kg yavru kedi için süt tozu alındı. İhaleyi kazanan firma mamaları 20 gün içerisinde Büyükşehir’in Kandıra yolu üzerindeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edecek.

