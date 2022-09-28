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Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü

28.09.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynayan yabancı uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi'nde oynayan 4 yaşındaki Hattap Yusuf Hamet'e, H.A'nın kullandığı 41 AFF 166 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Hamet, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hamet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesinin, yarın Serdar Mahallesi Köprübaşı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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