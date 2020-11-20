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Kocaeli'de sokaktan gelen silah sesleri ve yerdeki kan izleri polisi harekete geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 00:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sokaktan gelen silah sesleri ve yerdeki kan izleri polisi harekete geçirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla açılan ateş ve olay yerinde bir miktar kan bulunması polisi harekete geçirdi.

Sırrıpaşa Mahallesi Gümüşhane ve Pazar sokaklarının kesiştiği alanda 3-4 el silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren polis, çalışma başlattı.

Yaralı olabileceği düşünülerek olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde kan izleri bulunmasına karşın yaralı kimseye rastlamadı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, boş kovan ve mermi çekirdekleri buldu.

Öte yandan, olay yerine yakın Öğretmenler Caddesi'nde otoyol üzerinden geçen köprü civarında elinde tabanca olabileceği değerlendirilen bir kadın görüldüğü ihbarı üzerine çevrede arama faaliyeti başlatıldı.

Bölgede bir süre arama yapan polis, herhangi bir şüpheliye rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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