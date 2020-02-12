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Kocaeli’de spor, tarih sempozyumunda ele alınacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarih sempozyumlarının 7.’si Kocaeli’de spor ve Kocaeli tarihi-kültürü konusuyla gerçekleştirecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında “Kurucu Beylerin İzinde Kocaeli Tarihi” düşüncesi ile başlatılan Tarih Sempozyumlarının 7.’si Kocaeli spor ve Kocaeli tarihi - kültürü konusuyla 10 - 12 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarih sempozyumlarının 7.’si Kocaeli’de spor ve Kocaeli tarihi-kültürü konusuyla gerçekleştirecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında “Kurucu Beylerin İzinde Kocaeli Tarihi” düşüncesi ile başlatılan Tarih Sempozyumlarının 7.’si Kocaeli spor ve Kocaeli tarihi - kültürü konusuyla 10 - 12 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak ve bu çerçevede Kocaeli tarihinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarmak için başlatılan Gazi akça koca, Karamürsel alp, Gazi Süleyman paşa, Çoban Mustafa paşa, Orhan Gazi ve Servetiye cephesi isimlerinin ardından, sempozyumların yedincisinin Kocaeli Spor, Tarih ve Kültür Sempozyumu olması kararı alındı. 3 gün sürecek sempozyumda sunulacak bildiriler, alanında önemli araştırmacıların Kocaeli ve çevresi hakkında yapacakları çalışmalar ve sunacakları tebliğler önemli bir birikimin sağlanmasına ve gelişimin önündeki engellerin aşılmasına, yeni projelerin gündeme getirilmesine katkı sağlayacak.
15 farklı başlıkla Kocaeli’de spor konusu, akademik çerçevede ele alınacak. Sempozyum Kocaeli’de sporun tarih ve kültür envanterinin toplanması ve değerlendirilmesine katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi önderliğinde düzenlenen sempozyumda, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaelispor, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu paydaşlar arasında yer alıyor.
Ana teması Kocaeli Spor ve Kocaeli tarihi-kültürü olmak üzere sempozyumda, Kocaeli’nin en eski çağlardan günümüze kadar coğrafyası, tarihî coğrafyası, arkeolojisi, toplumsal ve ekonomik yapısı, eğitim ve basın, kültür ve dil bilimsel normlar çerçevesinde ve bilimsel tebliğler halinde ortaya konulacak. Bu tebliğler sempozyum sırasında ve sonrasında değerlendirilip eleştiriye tabi tutularak nitelikli olanları sempozyum kitabında basılacak.
Öte yandan spor tarihin de geçmişten günümüze yapılagelen güreş, kürek çekme, rahvan at yarışları ve futbol gibi birçok konuda akademik tebliğlerin sunulacağı sempozyum, Kocaeli’de spor tarihini gün yüzüne çıkaracak.

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