YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

09.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çamlıtepe Mahallesi Erguvan Sokak bahçeler mevkisinde M.D. (70) ile R.S. arasında bahçe sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, R.S'nin tabancayla ateş açması sonucu M.D'nin göğsüne ve bacağına kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli R.S, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacakKocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak
Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar ettiAnkara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiVoleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kocaeli Körfez

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.