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Kocaeli'de takla atan iki araçtan yara almadan kurtuldular

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Kocaeli'de takla atan iki araçtan yara almadan kurtuldular

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışarak takla atan otomobil ile hafif ticari araçtaki 5 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Metehan A. idaresindeki 35 EKR 95 plakalı otomobil ile Fethi Ö'nün kullandığı 41 VV 002 plakalı hafif ticari araç, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç takla attı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile otomobildeki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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