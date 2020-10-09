Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Yelekoğlu idaresindeki 41 YV 708 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi'nde yağış nedeniyle yolun kaygan olmasının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Yelekoğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.