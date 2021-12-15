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Kocaeli'de taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı

15.12.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Yolu mevkisindeki akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde taksiden inen yolcular B.G. ve B.S. ile taksi sürücüsü Sadık Ö. (68) arasında tartışma çıktı.

Şüpheliler darbettikleri Sadık Ö'yü bıçakla omzundan yaralandı.

Şüpheliler, akaryakıt istasyonunda bulunanların araya girmesiyle istasyondan ayrıldı. Yaralı taksici, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekibi, şüpheliler B.G. ve B.S'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksicinin darbedilmesi ve bıçakla yaralanması yer alıyor.

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