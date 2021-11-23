Kocaeli'de tarihi caminin elektronik cihazları çalındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osmanlı döneminden kalan tarihi Sultan Orhan Camisi'ndeki bazı elektronik cihazlar çalındı.
Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde bulunan camiye gelen imam, bazı elektronik cihazların çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Camide inceleme yapan ekipler, hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gebze Sultan Orhan Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, gazetecilere, maddi değeri yaklaşık 8 bin lira olan cihazları çalan şüpheli ya da şüphelilerden şikayetçi olacaklarını kaydetti.
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