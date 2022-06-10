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Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

10.06.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.D. ve E.D'nin İzmit'e tarihi eser getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait sikke ve farklı objelerden oluşan 834 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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