Kocaeli'de tel örgülerde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tel örgülerde mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta tel örgülerde mahsur kalan kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bir patisi tel örgüye battığı için asılı kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce tel örgü kesilerek kurtarılan kedinin patisinden yaralandığı belirlendi.

Daha sonra Kartepe Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilen kedi yavrusu, veterinerde tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz