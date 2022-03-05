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Kocaeli'de temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

05.03.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darıca Belediyesi tarafından 5 aile otele yerleştirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatın temel kazısı esnasında istinat duvarı çöken komşu site tedbir amacıyla tahliye edildi.

Cami Mahallesi Cezmi Sokak'ta inşaatın temel kazısı sırasında yandaki iki bloktan oluşan bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda sitede ikamet eden 5 aile tahliye edildi. Aileler Darıca Belediyesi tarafından bir otelde misafir edilecek.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Arslan ile Yapı ve Kontrol Müdürü Ahmet Karayılan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Karayılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli incelemeleri ve denetimleri yaptıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın kaygı duyacağı bir durum yok. Yine de geceyi daha rahat geçirebilmeleri adına 5 aile, 17 kişiyi belediye olarak otelde misafir edeceğiz. Teknik olarak da binanın bodrumu olması ve sadece bahçede yer alan peyzaj çalışmasının yapılması için kullanılan toprağın kayması gibi bir durum söz konusu. Tehlike arz eden bir durum yok. Yine de vatandaşlarımızın kaygılarını giderebilmek için tahliyeleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslan da ekiplerin 24 saat boyunca bölgede çalışma yapacağını aktararak, oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alınacağını bildirdi.

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