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Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

17.03.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında Dilovası ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütlerinin cezaevi faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu işledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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