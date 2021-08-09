Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu öne sürülen bir kişinin Suriye'de yakalanmamak için İstanbul ve Kocaeli'de farklı adreslerde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, gerçekleştirdiği operasyonda N.W.M'yi (33) İzmit ilçesinde saklandığı belirlenen evde gözaltına aldı.
Şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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