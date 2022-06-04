Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Dilovası kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya (49), Dilovası tünel çıkışında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz