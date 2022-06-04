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Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

04.06.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Dilovası kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya (49), Dilovası tünel çıkışında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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