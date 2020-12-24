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Kocaeli'de tırın park halindeki 3 otomobile çarpması güvenlik kamerasında

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'de tırın park halindeki 3 otomobile çarpması güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendiliğinden hareket eden tırın park halindeki 3 otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hareket eden tırın kaldırıma çıkması yer alıyor.

Kayıtlarda, tırın park halindeki 3 otomobile çarpması ve ardından 2 otomobil ile tır kupasının istinat duvarından düşmesi görülüyor.

Öte yandan tırın park halinde olduğu ve hareket etme nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

İki otomobili hasar gören İsmet Gümüşel, AA muhabirine, iki otomobilinin park halinde evinin önünde durduğunu anlatarak, "Evde otururken dışardan ses geldi. Yukarıdan aşağıya tır gelmiş, frenleri boşalmış, park halindeki iki aracıma da çarptı. Arabalar istinat duvarından aşağı düştü. İki aracım da zarar gördü." diye konuştu.

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