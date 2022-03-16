Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul yönü D-100 kara yolu Osmanyılmaz Mahallesi'nde Hasan A. idaresindeki 41 VA 239 plakalı otomobil ile Celalettin A. yönetimindeki 41 JU 4114 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hasan A. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz