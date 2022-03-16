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Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

16.03.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul yönü D-100 kara yolu Osmanyılmaz Mahallesi'nde Hasan A. idaresindeki 41 VA 239 plakalı otomobil ile Celalettin A. yönetimindeki 41 JU 4114 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hasan A. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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