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Kocaeli’de toplu taşıma araçlarına HES kodu ile binilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.Korona virüse karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamaya hazırlanıyor.

Toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüse karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli’nde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta HES kodu özelliği getirilecek. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın HES Servisi ile ilgili testleri devam ediyor. Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanacak.
Genelge gereği şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon yapılacak. Çalışma tamamlandığında Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Korona virüs tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Kocaeli Valiliği veya kaymakamlıklarla paylaşılacak.

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