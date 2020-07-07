YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de trafik kazalarına anında müdahale

Kocaeli’de trafik kazalarına anında müdahale

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

İzmit ilçesindeki iki kaza sonrasında olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu hemen temizleyerek trafiğe açtı.Yaşanan kazalar sonrasında araçların hemen kaldırılıp ve temizlik yapılarak yolun ulaşıma açılması, trafik akışının devamlılığı acısından önem taşıyor.

İzmit ilçesindeki iki kaza sonrasında olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu hemen temizleyerek trafiğe açtı.
Yaşanan kazalar sonrasında araçların hemen kaldırılıp ve temizlik yapılarak yolun ulaşıma açılması, trafik akışının devamlılığı acısından önem taşıyor. İzmit ilçesinde gerçekleşen iki kazada da emniyet güçleri ve Büyükşehir Trafik Zabıta ile koordineli bir şekilde hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kaza sonrasında yolu temizleyerek kısa sürede yolu trafiğe açtı. İzmit ilçesinin Otogar Köprülü Kavşağı Gölcük istikameti D-130 yolu ile Mimar Sinan mevkii Adapazarı istikametinde kazalar gerçekleşti. Kısa sürede olay yerine giden emniyet güçleri ve Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri yoldaki düzeni sağladı.
Ekipler, kazaya karışan araçların çekici ile hemen yoldan kaldırılmasını sağladı. Ayrıca kazaya karışan sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına göre gerekli tedavileri sağlandı. Emniyet güçleri ve Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de, kazaların olduğu bölgelere hızlıca ulaştı. Ekipler vatandaşların oluşan kaza sonucunda trafiğin aksamaması için kaza bölgesini hızlı bir şekilde temizledi. Temizleme çalışması ile olası yeni kazaların meydana gelmesinin önüne geçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Banu Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Kemal Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Golcuk
Arastapark Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.