Kocaeli’de trafik kazalarına anında müdahale

İzmit ilçesindeki iki kaza sonrasında olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu hemen temizleyerek trafiğe açtı.

Yaşanan kazalar sonrasında araçların hemen kaldırılıp ve temizlik yapılarak yolun ulaşıma açılması, trafik akışının devamlılığı acısından önem taşıyor. İzmit ilçesinde gerçekleşen iki kazada da emniyet güçleri ve Büyükşehir Trafik Zabıta ile koordineli bir şekilde hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kaza sonrasında yolu temizleyerek kısa sürede yolu trafiğe açtı. İzmit ilçesinin Otogar Köprülü Kavşağı Gölcük istikameti D-130 yolu ile Mimar Sinan mevkii Adapazarı istikametinde kazalar gerçekleşti. Kısa sürede olay yerine giden emniyet güçleri ve Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri yoldaki düzeni sağladı.

Ekipler, kazaya karışan araçların çekici ile hemen yoldan kaldırılmasını sağladı. Ayrıca kazaya karışan sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına göre gerekli tedavileri sağlandı. Emniyet güçleri ve Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de, kazaların olduğu bölgelere hızlıca ulaştı. Ekipler vatandaşların oluşan kaza sonucunda trafiğin aksamaması için kaza bölgesini hızlı bir şekilde temizledi. Temizleme çalışması ile olası yeni kazaların meydana gelmesinin önüne geçildi.

