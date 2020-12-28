YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin motosikletin önünü kırmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin motosikletin önünü kırmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Salim Dervişoğlu Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan G. (27) 41 ABJ 540 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerlediği sırada, başka bir otomobil önünü kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Oğuzhan G., kazanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Oğuzhan G., ambulansla Kocaeli Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:07
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Aysugül Eczanesi
Izmit
Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Lavanta Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Zeynep Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.