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Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü

30.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni tutmayan otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivritepe mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emine K. (54), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail A'nın (73) kullandığı 34 NE 1605 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken fren sistemindeki arıza nedeniyle devrilmiş, sürücü ile Emine K. (54) yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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trafik kazası Kocaeli Gölcük kaza

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